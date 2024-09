SETE cidades TERÃO placas educativas de cuidados com animais

Ação faz parte das contrapartidas do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná).

Os municípios do Norte Pioneiro que instalarão placas com foco em educação ambiental como contrapartida do Castrapet Paraná são: Jaboti, Jacarezinho, Nova Fátima, Quatiguá, Rancho Alegre, Santana do Itararé e Wenceslau Braz.

O quarto ciclo do projeto está previsto para começar ainda neste ano e vai beneficiar 175 cidades de todas as regiões do Paraná, representando aproximadamente 44% do território estadual. Inserido no Plano Paraná Mais Cidades (PPMC), estabelecido pelo Governo do Estado para promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses, o programa terá investimento nesta fase de R$ 9.625.000,00. O objetivo é atender exclusivamente pets da população de baixa renda, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes.

Os materiais devem ser colocados em pontos estratégicos do Estado, com grande circulação de pessoas. Em parques, rodovias e pontos de travessia da fauna no caso de animais silvestres e dentro do perímetro urbano para divulgar os cuidados com animais domésticos. O projeto gráfico foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) em parceria com o IAT.

“As placas servirão como ferramentas educativas para a comunidade e para turistas, informando sobre a fauna local, as interações ecológicas e a importância de manter o equilíbrio ambiental”, destacou a médica veterinária e coordenadora técnica do Castrapet Paraná, Girlene Jacob.

“Enquanto o Castrapet trabalha na redução da população dos animais de rua, por meio da castração, as placas educativas complementam essa iniciativa, promovendo a conscientização sobre a importância de proteger as espécies nativas em seus habitats”, acrescentou.

CASTRAPET– Desde o seu início em 2019, o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos já alcançou quase 70% dos municípios do Estado nas três fases anteriores. Nesse período, foram castrados 75 mil animais em 275 cidades paranaenses, demonstrando o impacto positivo e abrangente do projeto.

O compromisso, destacou Girlene, é abranger diversas comunidades e regiões do Paraná, reafirmando o esforço contínuo em atender às necessidades das populações de baixa renda e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação em todo o Estado.

“A iniciativa não se limita apenas a controlar a reprodução de animais, almeja promover uma comunidade mais compassiva, desempenhando um papel crucial na sensibilização sobre a importância da esterilização e na prática da tutela responsável”, afirmou a médica veterinária.

Além da promoção da saúde pública, um esforço contínuo é direcionado à educação sobre a tutela responsável de cães e gatos. Sendo assim, a iniciativa assumiu um papel crucial na conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes. Para isso, o Governo do Estado monitora de perto as atividades de educação ambiental organizadas pelas cidades parceiras, uma das condições para que os municípios sejam integrados ao Castrapet.

O governo oferece ainda palestras sobre zoonoses e orientações sobre a vacinação e desvermifugação de animais. A colaboração se estende a uma rede que une diversas ONGs e milhares de protetores independentes, todos compartilhando o objetivo comum de elevar a conscientização da sociedade em relação aos animais. “O foco está sempre em melhorar a conscientização da sociedade para com os animais”, ressaltou Girlene.