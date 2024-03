Mais sete VITÓRIAS PARA A PRO TORK

Na abertura do Sportbay Paranaense de Velocross 2024

A Pro Tork Racing Team somou sete vitórias, além de outros bons resultados, na abertura do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2024. A primeira etapa reuniu os melhores pilotos do estado neste fim de semana, dias 2 e 3 de março, na tradicional pista do Parque de Exposições e Eventos da Lapa, município localizado na região metropolitana de Curitiba.

Os destaques da equipe foram: Marcio Lago – primeiro na VX3 Nacional, VX4 Nacional e VX4 Especial, além de segundo na VX3 Especial; Rodrigo Taborda – vencedor da VX1 e VX3 Especial; Jocimar Ferreira – ganhador da FLN e quarto na VX3 Nacional; Cristian da Cruz – primeiro na 250cc Pró e terceiro na Intermediária Nacional; Matheus Zerbatto – segundo na VX1; e Anilton Ximenez – quarto na VX4 Nacional e quinto na VX4 Especial.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento físico e com motocicleta, já pensando no próximo desafio da competição. Ele está sendo programado pela Federação Paranaense de Motociclismo para os dias 6 e 7 de abril, em Contenda. A expectativa da Pro Tork é de somar pontos importantes para abrir vantagem na classificação

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.