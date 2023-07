Sicredi alcança sete milhões de associados

O Sicredi chegou à marca de 7 milhões de associados nesta semana, conquistando mais de 1,2 milhão de novas associações nos últimos 12 meses – número que representa um crescimento de 14,6%. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1,8 mil municípios, com 2,5 mil agências. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano.

“Alcançar a marca de 7 milhões de associados demonstra que essas pessoas confiam no nosso modelo de negócio cooperativo. Nos últimos anos, crescemos de forma consistente e sustentável, com alto nível de satisfação dos nossos associados, que prezam por um relacionamento próximo, e gerando impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, afirma César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

O maior aumento foi no número de Pessoas Físicas, com 933 mil novos associados, seguido de Pessoas Jurídicas (PJ), com 229 mil, e segmento agro, com 60 mil. Do total de 7 milhões de pessoas associadas à instituição atualmente, 75% são PF, 14% PJ e 11% do agro.

A ampliação fez com que o Sicredi superasse a marca de 1 milhão de associados PJ, sendo que, destes, 22% são microempreendedores individuais (MEI), 73% Micro e Pequenas Empresas e 5% Médias e Grandes. A idade média das empresas é de 10 anos.

O Sicredi também se consolida como um parceiro importante dos pequenos e médios produtores rurais. Do total de 765 mil associados agro, 84,6% são da agricultura familiar, 10,9 % produtores de porte médio e 4,5 % produtores de grande porte. Todos os segmentos – Pessoa Física, Pessoa Jurídica e agro – são atendidos pelas mais de 300 soluções financeiras e não financeiras do Sicredi, como conta corrente, cartão de crédito e de débito, consórcios, seguros, crédito, investimentos, entre outros.

Expansão pelo País

Em 2022, o Sicredi passou a atuar em todas as unidades federativas do Brasil, completando o mapa nacional com a chegada ao estado de Roraima (RR). Atualmente, as mais de 2,5 mil agências estão distribuídas em 1,8 mil cidades e, em mais de 200 municípios brasileiros, é a única instituição financeira fisicamente presente. No ano passado, foram abertas mais de 200 agências em todo o País. Em 2023, a projeção é abrir cerca de 320 novos pontos de atendimento.

“Ao mesmo tempo que estamos em ritmo acelerado de entregas relacionadas à digitalização, seguimos, por meio das nossas mais de 100 cooperativas, abrindo agências para mantermos o diferencial do relacionamento próximo com as pessoas, para um atendimento de excelência. Queremos oferecer as melhores alternativas aos associados para que possam resolver suas demandas por aplicativo ou com um atendimento especializado realizado em nossos pontos de atendimento”, afirma Bochi.

A confiança dos associados reflete nos números relacionados ao crédito. No primeiro trimestre de 2023, o Sicredi alcançou R$ 179,8 bilhões na carteira de crédito, atendendo pessoas físicas, jurídicas e associados ligados ao agronegócio. A instituição também apresentou um total de mais de R$ 194,3 bilhões em depósitos no final do primeiro trimestre deste ano, recursos que permanecem nas regiões onde são captados, fortalecendo a economia local.