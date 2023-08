Sicredi é destaque em ranking do Valor 1000

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil, foi destaque no ranking Valor 1000, reconhecimento do Valor Econômico às maiores empresas do Brasil. Nesta 23ª edição, o Sicredi conquistou o 8º lugar na categoria “100 Maiores Bancos”. O resultado foi anunciado em evento na segunda-feira (28) e publicado no anuário do Valor 1000, nesta terça-feira (29).

O Sicredi também ficou em 7º lugar em operações de crédito, na categoria de depósitos totais e em receita de intermediação. Ocupou ainda a 8ª posição em patrimônio líquido, em lucro líquido e na categoria de melhor resultado operacional sem equivalência patrimonial.

O ranking Valor 1000 é elaborado pelo Valor Econômico, Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), em parceria com a Serasa Experian. Em 2022, o Sicredi também havia conquistado a 8ª posição na categoria “100 Maiores Bancos”.

A avaliação das empresas no ranking é feita por meio de demonstrações financeiras consolidadas de 2022, faturamento bruto e outros itens estratégicos de gestão e negócios, retirados dos balanços ou informados pelas próprias companhias ou instituições. Além disso, uma análise das práticas ESG integra a avaliação. O anuário Valor 1000 traz informações completas sobre as mil maiores empresas do Brasil, além dos 27 rankings setoriais.