SICREDI expande ‘A União Faz a Vida’

Principal iniciativa social da Cooperativa acaba de ser implantada em Bernardino de Campos

A Sicredi Norte Sul PR/SP acaba de implantar o Programa A União Faz A Vida no município de Bernardino de Campos (SP).

A parceria com a Prefeitura foi oficializada recentemente em um evento que contou com a presença de autoridades e professores das escolas onde o Programa será implementado. O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania.

O Prefeito de Bernardino de Campos, Wilson José Garcia ressaltou a importância dos professores para que a parceria acontecesse no município: “Se os professores não estivessem abertos a participar e contribuir nada disso estaria sendo possível.” E completa: Além de contribuir para a educação dos nossos alunos, o Programa contribuirá muito para a carreira pedagógica dos nossos profissionais.”

Para o Gerente da agência, Cleverson de Almeida Luiz a parceria vem para unir ainda mais a cooperativa e o município em prol de um motivo maior, a educação: “O Sicredi tem essa preocupação com as comunidades em que está presente, nós queremos expandir e crescer, mas queremos que quem está ao nosso redor também cresça com a gente e o Programa com certeza veio para trazer ainda mais desenvolvimento para Bernardino”.

O Programa a União Faz a vida impacta hoje mais de 4,2 milhões de crianças e adolescentes. São mais de 200 mil educadores envolvidos, espalhados em mais 3.900 escolas em mais 650 municípios Brasil afora. Isso tudo partindo de sua premissa que é: Transformar realidades através da educação.

Paulo José Buso Júnior, presidente da Sicredi Norte Sul, emocionou-se ao falar do papel dos professores na vida e formação de cidadãos: “Não há uma pessoa que tenha passado por um banco escolar que não se lembre de alguma professora.” E finalizou: “É uma honra estar à frente da cooperativa nesse momento, fazendo parte de algo que realmente faz a diferença para as pessoas.”

O lançamento contou ainda com uma palestra da educadora Emília Cipriano, que trouxe vários momentos de reflexão aos professores, sempre destacando a importância de seus papéis na construção da sociedade.

