Sicredi inagura agência em Cerqueira César/SP

Instituição financeira chegou com atendimento físico e portfolio completo de produtos e serviços

Nesta segunda-feira (19) a Sicredi Norte Sul inaugurou sua mais nova agência no município de Cerqueira César/SP. A agência faz parte da continuidade do plano de expansão da instituição no Estado de SP e tem como objetivo a proximidade com a população local, assim como fomentar o desenvolvimento na cidade.

Localizada na rua Olimpio Pavan, 90 Centro, a agência conta com 563,19 metros quadrados para atender a comunidade e criar uma experiência cooperativa e próxima das pessoas, partindo da premissa de que o Sicredi é uma Instituição financeira comprometida com a vida financeira de seus associados e com as regiões onde atua.,

Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul, reforçou em seu discurso na inauguração o compromisso com a comunidade: “Com certeza esse é o início de uma jornada de confiança e desenvolvimento que será travada aqui. Um passo importante para nossa expansão no Estado de São Paulo. Trabalharemos em Cerqueira César fazendo a diferença diariamente na vida daqueles que se permitirem estar com a gente”.

A agência possui uma equipe de negócios para atendimento de pessoas físicas, jurídicas e agronegócio. Oferecerá aos associados as mais de 300 soluções financeiras do portfólio da instituição, entre elas, investimentos, seguros, consórcios e cartões. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 15:00.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).