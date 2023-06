Sicredi lança Movimento de Voluntariado

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e presença em todas as regiões do Brasil, participa da mobilização do Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa liderada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo.

No dia 1º de julho, um sábado, o Sicredi realiza ações de responsabilidade social em diversas regiões do Brasil por meio de suas cooperativas e lança seu Movimento de Voluntariado, que visa estimular ainda mais a realização de ações voluntárias durante o ano todo.

“O Dia C é uma iniciativa de extrema relevância à medida que mobiliza voluntários no país inteiro em prol de transformações sociais. Por isso escolhemos o mês de julho para lançar o nosso Movimento de Voluntariado, visando consolidar as ações já realizadas em nossas cooperativas ao longo do ano e mobilizar mais pessoas a gerarem pequenas e grandes transformações. Por meio do Movimento, queremos estimular e promover ações para ampliar o impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi.

Dia C em 2022

No Dia C em 2022, o Sicredi realizou mais de 550 atividades como palestras sobre educação financeira, revitalização de espaços públicos, doação de cestas básicas, entre outras. Já ao longo do ano passado foram promovidas cerca de 3,5 mil ações de voluntariado que beneficiaram aproximadamente 540 mil pessoas e mobilizaram mais de 50 mil voluntários. Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro as cooperativas do Sicredi, em 2022, superaram o desafio estabelecido de uma ação por agência com a realização de 1.091 iniciativas, que mobilizaram 13 mil voluntários e impactaram mais de 139 mil pessoas.

Movimento de Voluntariado

Com o mote “Cooperar para mudar o mundo”, o Movimento de Voluntariado materializa o compromisso do Sicredi com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Para 2023, além de palestras, oficinas e ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, o Sicredi irá disponibilizar diversos materiais de apoio aos voluntários.

O Movimento é uma iniciativa que visa promover o serviço voluntário de forma sistemática e mais eficaz, envolvendo colaboradores, associados e comunidade para uma atuação cidadã, por meio de ações solidárias que estejam alinhadas ao desenvolvimento local. Assista aqui o vídeo manifesto da iniciativa. Mais informações em www.sicredi.com.br/ voluntariado.