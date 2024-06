Sicredi Norte Sul abre mais uma agência

Unidade moderna e confortável preparada para atender região

Em plena expansão pelo Estado de São Paulo, a Sicredi Norte Sul acaba de chegar à Iaras/SP com a inauguração de sua mais nova agência na última segunda-feira 10/06. A instituição busca levar os benefícios do cooperativismo de crédito à região, assim como o desenvolvimento do município e proximidade com a comunidade.

O novo espaço possui 240 metros quadrados e está localizado na Av. Ataliba Leonel, nº 92, Centro. Pensada para atender a todos que queiram vivenciar a experiência cooperativa que o Sicredi oferece, as instalações estão baseadas em seu propósito de “Construir Juntos uma Sociedade Mais Próspera!”.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior, comemora a chegada do Sicredi ao município: “Iaras é um município ainda muito novo e isso nos trará muitas possibilidades de ajudar e apoiar seu desenvolvimento. Temos certeza de que faremos a diferença junto à comunidade.”

A agência conta com uma equipe de negócios para atendimento de pessoas físicas, jurídicas e agronegócio. Oferecerá aos associados as mais de 300 soluções financeiras do portfólio da instituição, entre elas, investimentos, seguros, consórcios e cartões. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 15:00.

O Sicredi possui mais de 2,5 mil pontos de atendimento em todo território nacional e mais de 8 milhões de associados. E Para estar cada vez mais à disposição de todos, além das agências físicas, o oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).