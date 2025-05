Sicredi Norte Sul abre a 1ª AGÊNCIA no RIO de Janeiro em Niterói

Marca expansão da cooperativa e fortalece cooperativismo no Estado

A Sicredi Norte Sul celebra um marco histórico com a inauguração de sua primeira agência no Estado do Rio de Janeiro, localizada na cidade de Niterói. A chegada da cooperativa à região representa não apenas a ampliação de sua área de atuação, mas também um passo significativo na estratégia de expansão do Sicredi no estado fluminense. A nova unidade reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento local e a oferta de soluções financeiras que geram prosperidade para os associados e suas comunidades.

A agência está localizada na Rua Gavião Peixoto, 194, no bairro de Icaraí – um dos mais tradicionais e movimentados bairros de Niterói. A escolha do local reflete o objetivo da cooperativa de estar próxima da comunidade, em uma região com grande potencial de crescimento e forte atividade econômica.

A inauguração da agência em Niterói simboliza o início de uma nova fase para a Sicredi Norte Sul, que passa a contribuir diretamente para o fortalecimento do cooperativismo no Rio de Janeiro. Para o presidente da cooperativa, Paulo José Buso Junior, esse momento vai além da abertura de uma nova unidade: “Estamos muito orgulhosos por esse passo. A chegada ao Rio de Janeiro é um marco na história da Sicredi Norte Sul e reforça a força do Sicredi em seu movimento de expansão no estado. Levar o modelo cooperativo a novas regiões é levar desenvolvimento econômico, inclusão financeira e protagonismo para as pessoas. Acreditamos no potencial de Niterói e queremos crescer junto com essa comunidade”.

A nova agência já está em pleno funcionamento e pronta para atender os moradores e empreendedores da região, oferecendo todos os serviços de uma instituição financeira tradicional, com o diferencial do relacionamento próximo e dos princípios cooperativistas que regem o Sicredi há mais de 120 anos.

Para conferir o vídeo da inauguração, acesse as redes sociais da Sicredi Norte Sul:

Instagram: https://www.instagram.com/nortesulsicredi

Facebook: https://www.facebook.com/sicredinortesul

Linkedin: https://br.linkedin.com/company/sicredinortesul