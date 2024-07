Sicredi beneficia mais 500 famílias na região

Ações de voluntariado e arrecadações diversas marcaram a data conhecida como Dia C

Foi comemorado recentemente o Dia C/Dia de Cooperar- uma iniciativa nacional liderada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que ocorre sempre no Dia Internacional do Cooperativismo – primeiro sábado de julho.

A Sicredi Norte Sul realizou ao todo 27 ações de arrecadação e trabalho voluntário, entre elas foram doados: 120 agasalhos, 900 caixas de gelatina, 2 mil litros de leite,800 fraldas geriátricas, cerca de 600 kg de alimentos e mais R$ 14 mil arrecadados em dinheiro nos municípios. Além disso foram produzidas 2800 marmitas em uma única ação.

Mais de 500 famílias foram beneficiadas diretamente pelas ações que contaram com o apoio de associados e comunidades. E esse número pode triplicar se falarmos das pessoas impactadas indiretamente.

Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul fala da importância desse dia na comunidade: “O dia de cooperar é um dia no qual podemos celebrar e materializar a importância da cooperação entre as pessoas. Trabalhamos isso todos os dias em nossas agências, mas no dia C através das ações que realizamos fica evidente que quando trabalhamos juntos e unimos esforços os resultados que podemos alcançar são maiores e melhores do que cada um de nós sozinhos.”

O Dia C é uma das ações do Sicredi que materializam o seu compromisso com o Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade por meio da adesão a dez princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. Ao aderir à iniciativa, em 2020, o Sicredi se comprometeu a contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tendo-os como norteadores para o seu desenvolvimento sustentável.

Os ODS têm o objetivo de engajar organizações do mundo todo em metas como a erradicação da pobreza, o combate à mudança do clima e a preservação dos recursos naturais até 2030. As ações de voluntariado realizadas pelas cooperativas no Dia C, por exemplo, são relacionadas a ODS 17 “Parceiras e meios de implementação”.