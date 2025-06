SICREDI Norte Sul celebra 40 anos com entrega de prêmios

Primeiro sorteio distribuiu 31 iPhones; campanha continua com Fiat Toro Ranch

Na semana em que a Sicredi Norte Sul completou oficialmente 40 anos de história, a cooperativa realizou a entrega dos prêmios do primeiro sorteio da promoção “40 anos Sicredi Norte Sul – Nossa História Conta com a Sua”. Ao todo, 31 iPhones foram entregues a associados contemplados, sendo um premiado por agência.

A ação marca as comemorações do aniversário da cooperativa, que chega a quatro décadas de atuação pautada na cooperação, no relacionamento próximo e na construção de uma sociedade mais próspera. “Mais do que prêmios, essa é uma forma simbólica de agradecer a confiança e a parceria de cada associado ao longo dessa trajetória”, destaca Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul.

E a promoção continua! No mês de junho, será sorteado um dos prêmios mais aguardados da promoção: uma Fiat Toro Ranch zero quilômetro, que será entregue a um associado participante.

A campanha “40 anos Sicredi Norte Sul – Nossa História Conta com a Sua” segue até dezembro, com sorteios todos os meses, reforçando o compromisso da cooperativa em valorizar quem faz parte dessa história. Para conferir os ganhadores, as próximas datas de sorteio, regulamento e todas as informações da promoção, basta acessar o site oficial: sicredi.com.br/promocao/40anosnortesul.