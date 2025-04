SICREDI Norte Sul comemora 40 anos

Com promoção especial e mais de R$ 2 milhões em prêmios

A Sicredi Norte Sul celebra quatro décadas de história, crescimento e cooperação com uma promoção imperdível para seus associados. Intitulada “40 anos Norte Sul – Nossa História Conta com a Sua”, a ação comemorativa sorteará mais de R$ 2 milhões em prêmios ao longo de 2025, como forma de agradecer a confiança e o compromisso de seus associados.

Entre os prêmios estão 31 iPhones (um por agência), 31 smart TVs (uma por agência), 31 scooters elétricas (uma por agência), 31 motos (uma por agência), 2 Fiat Toro (sorteio entre toda cooperativa), 1 Ram Rampage (sorteio entre toda cooperativa) e até uma poderosa Ram 3500 no sorteio final entre toda cooperativa. A promoção é válida de 14 de abril até 3 de dezembro de 2025, com sorteios realizados tanto por agência quanto em âmbito geral na cooperativa.

Para participar, é simples: basta ser associado da Sicredi Norte Sul e contratar os produtos participantes, conforme descrito no regulamento da promoção. Cada contratação dá direito a números da sorte, aumentando as chances de ganhar.

“A história da Sicredi Norte Sul é feita pelas pessoas que acreditam no cooperativismo. E cada uma dessas pessoas possui uma história que contribui para a nossa, por isso o slogan “Nossa História conta com a sua. Nossa trajetória é de desafios, superações, mas acima de tudo, de muito desenvolvimento e vitórias junto de nossas comunidades e associados. Essa promoção nos permite celebrar esses 40 anos junto dos que acreditam e escolheram estar com a gente,” destaca Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul.

O regulamento completo, os detalhes sobre os prêmios e as datas dos sorteios estão disponíveis no site oficial da promoção: www.sicredi.com.br/promocao/40anosnortesul