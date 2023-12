Sicredi NORTE Sul entrega prêmio de SEGURO DE VIDA

Associada de Santo Antônio da Platina teve número de apólice sorteado

A associada da agência Sicredi de Santo Antônio da Platina Cleusa Maria foi surpreendida essa semana com um “presente de fim de ano”. Foi contemplada no sorteio do seguro de vida Sicredi e levou o prêmio de R$ 27 mil. O sorteio aconteceu pela loteria Federal.

“Parece que agora que minha ficha está caindo, no começo até achei que era trote”, brincou a associada. E comemorou: “Estou muito contente, contratei o seguro já faz tempo porque acho importante e depois nem lembrava mais que poderia ganhar prêmios, realmente uma surpresa muito feliz”.

O Seguro de Vida é uma proteção financeira que oferece recursos à família em caso de morte, e, também ao próprio contratante, na hipótese de acidentes pessoais, doenças graves, incapacidade temporária e invalidez. Além disso, o Seguro de Vida ainda conta com serviços para serem utilizados no dia a dia, como assistência domiciliar, seguro viagem, descontos em farmácias e até sorteios, dependendo do plano contratado, como neste caso.

O Diretor de Négócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi, comentou sobre o comportamento das pessoas sobre o Seguro: “Antes as pessoas achavam que o seguro era algo que elas contratavam mas que outras pessoas iriam usufruir, mas hoje já entendem que na verdade, além de ser um amparo caso algo aconteça, existem outras inúmeras coberturas e serviços que elas podem usufruir enquanto a apólice estiver ativa”, assinalou.

O fato de um associado ser sorteado uma vez não o excluí de outros sorteios, permitindo que o mesmo participe durante toda contratação de seu seguro. Em 2023 a Sicredi Norte Sul entregou além deste último, mais 3 prêmios do seguro de vida.

