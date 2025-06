Sicredi Norte Sul promove ações e impacta Região

Mais de mil pessoas em ações em diversas comunidades e instituições

A Sicredi Norte Sul marcou presença na Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) 2025 com uma programação intensa de atividades voltadas à conscientização sobre finanças pessoais, empreendedorismo e uso consciente do dinheiro. Ao todo, foram realizadas 27 ações em escolas, empresas, entidades e espaços públicos, impactando diretamente mais de 1000 pessoas (incluindo crianças e adolescentes) nas regiões onde a cooperativa atua.

A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e acontece anualmente com a finalidade de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Este ano, o tema central da Semana foi – “Educação Financeira para Crianças e Jovens: preparando a sociedade para escolhas conscientes”.

Durante a semana, colaboradores da Sicredi Norte Sul ministraram palestras, rodas de conversa, oficinas educativas e orientações práticas, com linguagem acessível e foco no dia a dia das pessoas. As ações foram voltadas para públicos diversos, incluindo crianças, jovens, adultos e empreendedores locais.

Para o presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior, o compromisso com a educação financeira é parte essencial da atuação cooperativista. “Uma instituição financeira só vai bem quando as pessoas que fazem parte dela também estão bem. Por isso, ações como a Semana ENEF são fundamentais: ajudam a transformar realidades, trazendo mais consciência e equilíbrio para a vida financeira das pessoas”, destaca.

Com uma atuação voltada ao desenvolvimento regional e à promoção da cidadania financeira, a Sicredi Norte Sul reforça seu papel como agente de transformação nas comunidades onde está presente, contribuindo uma sociedade mais próspera e sustentável.