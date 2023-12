Sicredi Norte Sul tem mais dois Premiados

Ganhadores foram contemplados com R$ 5 mil cada no último sorteio semanal da promoção

A Sicredi Norte Sul entregou dois prêmios de R$ 5 mil em dezembro referentes ao último sorteio semanal da Promoção Poupança Premiada 2023. Ambos associados são da agência de Santo Antônio da Platina. A entrega simbólica aconteceu recentemente.

Wendel Bento, um dos ganhadores conta como conheceu o Sicredi e começou a poupar na instituição financeira: “Eu tinha uma conta salário e em uma das vindas na agência o pessoal me falou sobre a poupança. Eu pensei por que não?! E desde então comecei a guardar um dinheirinho. E completa: “Fiquei muito surpreso e contente, vou continuar poupando porque além de ser importante ter uma reserva quero concorrer ano que vem também!”.

O outro prêmio saiu para a associada Lucia Sagae, que falou da importância de se ter uma instituição financeira próxima da comunidade: “Eu trabalho com o Sicredi há muitos anos e acredito que nós temos que valorizar o que é nosso, o que está aqui com a gente na nossa cidade, sempre de portas abertas e apoiando a nossa comunidade.” Ela conta como recebeu a notícia: “O gerente foi me dar a notícia pessoalmente e eu pensei, será que fiz alguma coisa errada? Mas era uma notícia feliz e estou muito contente mesmo em ter sido sorteada.”

A Poupança Premiada já é uma promoção tradicional realizada pelo Sicredi e tem como objetivo incentivar o planejamento financeiro e o hábito de poupar. Ao todo, foram realizados mais de 200 sorteios ao longo de todo período da promoção este ano e distribuídos R$ 2,5 milhões em prêmios em cinco sorteios semanais de R$ 5 mil, um sorteio especial em outubro, mês da poupança, no valor de R$ 500 mil e o sorteio final em dezembro no valor de R$ 1 milhão.

O Diretor de negócios, Alex Henrique Possi destaca o sucesso da promoção: “Poder incentivar o hábito de guardar dinheiro e celebrar esses momentos com nossos associados é muito importante para nós. Essa promoção já é esperada todos os anos pelos associados e poupadores e isso mostra a seriedade e transparência com que trabalhamos. Ficamos felizes em termos realizado tantas entregas esse ano de 2023,” comemora.

Esse ano a Promoção já foi encerrada, mas ano que vem estará de volta.

