SICREDI ENTREGA Poupança Premiada em Santo Antônio da Platina e PINHALÃO

Ganhadores foram contemplados com R$ 5 mil cada no sorteio semanal

A Sicredi Norte Sul acaba de entregar dois prêmios de R$ 5 mil referente ao sorteio semanal da Promoção Poupança Premiada 2024. Os associados são de Santo Antônio da Platina e Pinhalão.

Odilair de Souza Pimentel, ganhador de Santo Antônio da Platina fala da expectativa que tem com os sorteios toda semana: “Como eu já conheço a promoção e trabalho com o Sicredi já tem tempo, eu sempre fico na esperança.” Ele celebra: “Quando a moça me ligou, eu sabia que era coisa boa!”

O outro prêmio saiu para o associado de Pinhalão, José Roque da Silva Sobrinho, que sempre poupou pensando no futuro: “Sempre guardei um dinheirinho pensando nos meus filhos, para eles poderem estudar e fazer a faculdade deles”, e comemorou: “Um dia chega nossa hora, a minha chegou!”

A Poupança Premiada já é uma promoção tradicional realizada pelo Sicredi e tem como objetivo incentivar o planejamento financeiro e o hábito de poupar. Ao todo, serão realizados mais de 200 sorteios ao longo de todo período da promoção este ano e distribuídos R$ 2,5 milhões em prêmios em cinco sorteios semanais de R$ 5 mil, um sorteio especial em outubro, mês da poupança, no valor de R$ 500 mil e o sorteio final em dezembro no valor de R$ 1 milhão.

O Diretor de negócios, Alex Henrique Possi destaca o sucesso da promoção: “Poder incentivar o hábito de guardar dinheiro e celebrar esses momentos com nossos associados é muito importante para nós. Essa promoção já é esperada todos os anos pelos associados e poupadores e isso mostra a seriedade e transparência com que trabalhamos”.

Para participar, é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha.