Sicredi projeta nova sede em SAP (vídeo)

Na esquina das ruas Rui Barbosa e Marechal Floriano Peixoto

A Sicredi Norte Sul PR/SP, com sede em Santo Antônio da Platina está em fase final nas tratativas sobre utilização do terreno localizado na Rua Rui Barbosa – antiga Ford Vemapla – região central do município (vídeo e fotos).

A Cooperativa pretende realizar a construção de um novo espaço para atender com mais comodidade seus associados, promovendo sempre o desenvolvimento das pessoas e comunidades ao seu redor.

Ainda não há uma data para início das obras. Estima-se que que seja um projeto à longo prazo.

A princípio, está sendo realizada a desinfecção do local, assim como outras medidas de saneamento para que posteriormente aconteça a demolição da estrutura que existe hoje, buscando segurança, sustentabilidade e harmonia para região onde o terreno se encontra.

A Sicredi Norte Sul está em um importante momento de expansão com a abertura de agências no Estado do Paraná e São Paulo. Ao todo, hoje, são mais de 52 mil associados espalhados por sua área de atuação.

A Cooperativa ressalta que todas as suas decisões têm como alicerce seu propósito de “Construir untos uma sociedade mais próspera”.