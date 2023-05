Sicredi promove Encontro com Investidores Regionalizados

Eventos levaram informações do mercado financeiro aos associados de maneira mais próxima

Entre os dias 22 a 25 de maio a Sicredi Norte Sul PR/SP realizou 4 noites regionalizadas de Encontro com Investidores junto aos seus associados. Os eventos aconteceram nas cidades de Siqueira Campos, Ibaiti, Ourinhos e Santo Antônio da Platina. Mais de 400 associados das 26 agências da cooperativa estiveram presentes nos encontros que tiveram como foco ajudar no entendimento do cenário econômico nacional e internacional, assim como oportunidades de investimento e planejamentos futuros.

Para o Diretor de Negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi os encontros estreitam ainda mais os laços de confiança e credibilidade da cooperativa com associados e comunidade: “Estamos aqui para orientar e levar informação de qualidade com seriedade e transparência sempre para nossos associados”, comenta Possi. E completa: “O Sicredi possui um portifólio vasto de produtos e investimentos e temos um time de especialistas preparados para analisar o que atende da melhor maneira o perfil de cada investidor e o momento de suas vidas.”

Este ano os eventos contaram com a palestra da Especialista em Investimentos Cristina Kelly dos Santos, , especialista em investimentos CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimentos) e Planejadora Financeira CFP® (Certified Financial Planner) uma certificação internacional de distinção, com Pós-graduação em Finanças e MBA em Mercado de Capitais, com mais de 15 anos de atividade no mercado financeiro, atualmente exerce a função de Analista de Investimentos Sênior pelo Sicredi, com foco na área de eventos.

Importante destacar que o Sicredi é destaque no ranking Top Asset. A Sicredi Asset Management conquistou posições de destaque no ranking Top Asset, divulgado pela revista Investidor Institucional neste mês de abril. A gestora de recursos da instituição financeira cooperativa é a 7ª maior na classe de Fundos de Renda Fixa, com mais de R$ 46 bilhões. No ranking geral de 2022, conquistou a 11ª posição, totalizando mais de R$ 76 bilhões sob gestão.

A Sicredi Asset também ficou entre as 10 maiores do País em outras classes e segmentos, sendo a 9ª maior no ranking das Assets Privadas, 9ª maior na classe de Fundos Multimercados e 10ª maior no segmento de RPPS. Neste último, cresceu mais de 70% em 2022.