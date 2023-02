Sindicato Rural/SAP cumprimenta novo Comando do 2º BPM

José Afonso Junior parabeniza quem sai e quem assume

O tenente-coronel Emerson Castelo Branco Oliveira (fotos) sairá do comando do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho após quase dois anos e quatro meses. Ele assumiu no lugar do coronel Luiz Francisco Serra, que foi para a Reserva, em novembro de 2020.

A transmissão oficial do cargo será realizada às dez horas nesta quinta-feira, dia dois, no Auditório do Senac de Jacarezinho.

O major Márcio Jaquetti, que já foi comandante da 4ª Cia em Santo Antônio da Platina e é o atual subcomandante do 2º BPM, será o substituto.

O ex-prefeito platinense, ex-deputado estadual, ex-secretário de Esportes e Turismo do Paraná, e atual presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior, parabeniza ambos os militares pela atuação frente ao 2º BPM.

“Sabemos da ética e do espírito colaborativo de Castelo Branco e conhecemos muito bem o patriotismo, competência e seriedade de Jaquetti, temos orgulho dos dois valorosos líderes”, assinalou Afonso Junior, na manhã desta terça-feira, dia 28.

