EFAPI VEM AÍ : Sindicato Rural garante estande

Todos com entrada gratuita. Os camarotes já foram quase todos comercializados.

Dia 19 de agosto véspera de feriado municipal uma das maiores duplas do sertanejo: ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO;



DIA 20 de agosto aniversário de SAP aquele pagode caprichado com THIAGUINHO;



DIA 21 de agosto quinta-feira-feira a boiadeira ANA CASTELA;



DIA 22 de agosto sexta-feira show com o fenômeno: LUAN PEREIRA;



DIA 23 de agosto, sabado, terá: MICHEL TELÓ



E FECHANDO NO DOMINGO DIA 24 de agosto dois shows: CEZAR E PAULINHO & YASMIN SANTOS



A tradição continua com a MAIOR FEIRA DE EXPOSIÇÕES DE PORTÕES ABERTOS DO PARANÁ.