Sindicato RURAL Patronal AMPLIA cursos e parcerias

Beneficiando produtores também com novas iniciativas

Nesta terça-feira, 18, a Diretoria do Sindicato Rural Patronal, representada pelo Presidente José Afonso Junior, se reuniu com a Coordenadoria das Mulheres do Agro e também com o consultor Elcio Chagas da Silva (FAEP/ SENAR de Curitiba), visando organizar novas estratégias para maior envolvimento da entidade norte-pioneirense com os associados e a comunidade.

Durante o encontro, realizado diagnóstico com 90 questões de avaliação, resultando numa programação de sucesso. Incluídas no planejamento, a oferta de diversos cursos voltados para os produtores rurais, além de iniciativas de capacitação e aperfeiçoamento para os colaboradores do sindicato.

Como parte das novas estratégias, também serão organizadas palestras e seminários sobre Agropecuária e Agronegócio fomentando o desenvolvimento sustentável.

Entre seus objetivos da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) está a proteção e representação legal da categoria econômica colaborando no estudo e solução de todos os assuntos que possam fomentar a coesão, o fortalecimento e a expansão da economia nacional.

Responsável pela orientação aos seus filiados – Sindicatos Rurais – promovendo eventos como Seminários, Cursos, Teleconferências, Fóruns além de Convenções Trabalhistas, a FAEP difunde informações importantes, contribuindo para melhoria das condições de produtividade da agropecuária, aperfeiçoamento de técnicas já utilizadas, comercialização da produção e informe técnicos-econômicos e do meio ambiente.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) promove a formação técnica profissionalizante dos produtores, trabalhadores rurais e familiares, ofertando itinerários formativos com Cursos Técnicos de Nível Médio a distância e presenciais, e especializações técnicas.