Sindicato Rural Patronal consolida liderança (Vídeo)

Instituição é respeitada em todo o Paraná

O Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina instalou um bonito, funcional e moderno estande na 52ª Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

O presidente, José Afonso Junior, e o diretor financeiro, João Cláudio Gaudêncio, mais os diretores, recebem os visitantes com elegância e alegria.

é uma entidade que representa os interesses dos produtores rurais da região, promovendo a defesa de seus direitos e a valorização da atividade agropecuária.

Fundado com o objetivo de unir os trabalhadores do campo, o sindicato atua em diversas frentes, buscando sempre a melhoria das condições de trabalho e a sustentabilidade do setor.

Entre as principais atividades, estão a promoção de capacitações e treinamentos para associados e não associados, a realização de eventos que visam a troca de experiências e o fortalecimento da comunidade rural, e a representação dos interesses dos produtores junto a órgãos públicos e instituições financeiras. Além disso, o sindicato busca fomentar o desenvolvimento econômico da região, incentivando práticas agrícolas sustentáveis e a utilização de tecnologias que aumentem a produtividade.

Também desempenha um papel importante na mediação de conflitos e na interlocução entre os produtores e a sociedade, promovendo um diálogo aberto e transparente. Assim, a entidade se consolida como um pilar fundamental para o crescimento e a valorização do agronegócio em Santo Antônio da Platina e região.

