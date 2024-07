Siqueira CAMPOS sedia 93ª Festa do Bom Jesus (vídeos)

Fé em imagem sagrada atrai milhares Cerca de cem mil romeiros são esperados no maior evento religioso do Norte Pioneiro. A 93° edição da Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde começa 7h30m no dia 27 (próximo sábado) e se estende até seis de agosto (terça-feira) às 22 horas.

É uma tradicional celebração religiosa e cultural que acontece anualmente em Siqueira Campos em homenagem ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde e atrai fiéis e visitantes de todo o Brasil.

A programação inclui missas, procissões, shows, apresentações e diversas atividades culturais, shopping popular e parque de diversões. É marcada também pela culinária típica da região, churrasco, leitoa e pastel de polvilho.

️História – A devoção iniciou no final do século XIX, quando uma imagem do santo foi levada para a cidade. A imagem logo se tornou um símbolo de fé e esperança para o povo siqueirense, e a partir de então, a festa do Senhor Bom Jesus começou a ser celebrada anualmente.

Em 1934, a festa foi oficializada pela Diocese de Jacarezinho, e desde então, vem crescendo em popularidade. Atualmente, é considerado um dos eventos religiosos mais importantes do Paraná.

Todo ano reúne mais de 100 mil devotos, para uma programação religiosa e social, realizada no último dia de comemorações, em 6 de agosto, dia dedicado ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

Há uma preparação com a Peregrinação das imagens do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e Nossa Senhora da Piedade pelas comunidades urbanas e rurais, o Novenário com pregadores, Procissão Luminosa, Jantar Fraterno, Cavalgada e a Cerimônia da Troca do Manto do Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

É promovida no Santuário do Senhor Bom Jesus, um templo inaugurado em 1975, junto ao seminário capuchinho, onde abriga a imagem original do Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

