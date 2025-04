SIQUEIRA Campos sedia etapa da Copa de Paracanoagem

Nas águas da represa de Chavantes no Balneário da Alemoa, entre os dias 25 a 27 de abril.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos, através da Secretaria de Esporte & Lazer. Além da contribuição para o Ranking Nacional, a Copa Brasil é qualificatória para o Campeonato Mundial de Paracanoagem, que irá ocorrer em agosto, na cidade de Milão, Itália.

A competição contará com a participação dos principais atletas do Brasil. As categorias em disputa serão: KL1, KL2 e KL3, VL1, VL2 e VL3 (Masculino e Feminino), além das provas tetra KLT1 e KLT2. Nesta edição da Copa Brasil também teremos provas abertas, para deficientes visuais – DV, deficientes intelectuais – DI ou com paralisia cerebral – PC, trazendo assim um número maior de praticantes ao evento, fomentando cada vez mais o esporte.

O atleta medalhista de ouro em duas edições paralímpicas, Fernando Rufino, também conhecido como “Cowboy de Aço”, falou sobre o que espera para o campeonato: “A expectativa é sempre chegar na melhor forma física e técnica. Gosto de chegar numa boa forma psicológica também, focado, escutando uma boa moda sertaneja e cumprimentando todos os companheiros de equipe. É a minha forma de me sentir bem”.

Luís Carlos Cardoso, atleta campeão mundial na Hungria, comentou sobre a novidade do local da prova: “Vai ser minha primeira experiência competindo em Siqueira Campos, mesmo participando de competições nacionais por 12 anos. Estou ansioso para competir e essa vai ser a minha primeira competição após os Jogos Paralímpicos. Quero dar o meu melhor para ter uma boa performance e seguir evoluindo, em busca de chegar preparado na Copa do Mundo e no Mundial. Espero que seja um campeonato bacana para todos”.

Os atletas medalhistas paraolímpicos estão competindo apenas pelo campeonato regional, já que a vaga para o mundial já está garantida pelas paraolimpíadas. O supervisor da Paracanoagem, Guilherme Pereira de Brito, falou sobre a escolha de Siqueira Campos para sediar o evento: “É uma cidade banhada por uma linda represa com acesso facilitado na água. A população é muito envolvida com tudo o que acontece, além de ser um local aconchegante. Nosso esporte é praticado na natureza, então temos que entender e aceitar novos lugares como sede, para aumentar os eventos e locais de prática da Paracanoagem.

Luciano dos Santos, diretor do Departamento de Esporte & Lazer de Siqueira Campos, comentou sobre a importância da Copa para o município: “Para nossa cidade é uma honra muito grande receber um evento nacional desse porte. A comunidade de Siqueira Campos, em especial do Balneário da Alemoa, é muito participativa. O evento vai beneficiar diretamente a população, bem como o comércio local, que pode se orgulhar de uma competição nacional de Paracanoagem”, complementou (Agência Criativa/Davi Batista).