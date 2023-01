Siqueira sedia projeto ainda INÉDITO no PR

Parceria da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda e o Senai viabiliza cursos gratuitos à jovens

Siqueira Campos será o primeiro município paranaense a receber o projeto Escolas Móveis, do Senai(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em parceria com a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda. Cursos gratuitos serão oferecidos para jovens que buscam aperfeiçoamento de mão de obra e, consequentemente, uma vaga de emprego formal.

Com a oportunidade de aperfeiçoamento da mão de obra, as chances de colocação no mercado de trabalho aumentam substancialmente, sobretudo para jovens que buscam o primeiro emprego. A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda pretende levar o projeto móvel de qualificação profissional para o maior número possível de municípios.

A previsão é de que em fevereiro seja iniciado o primeiro curso de qualificação. A Pro Tork, maior fabricante de moto-peças da América Latina e maior de capacetes do mundo, é sediada na cidade. A possibilidade de parceria já vem sendo tratada diretamente por Mauro Moraes, e também pelo prefeito do município, Luiz Henrique Germano. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira, dia 16 (foto), para dar celeridade ao processo de abertura do primeiro curso, que deverá acompanhar a demanda por mão de obra apresentada pela própria empresa.

“É um projeto de parceria entre o Sistema FIEP e a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda que tem como principal objetivo oferecer oportunidade de emprego para quem busca o aperfeiçoamento profissional gratuito. Essa intermediação favorece o ingresso de jovens no mercado de trabalho, pois oferece condições de aprendizagem e encaminhamento direto para um vaga formal”, destacou Mauro Moraes.

Germano, que também preside a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), a escola móvel do SENAI é um grande atrativo para jovens do município e também da região. “Haverá um encaminhamento para emprego após o curso de qualificação e isso é fundamental para gerar o interesse de uma faixa etária da população que sonha em conseguir o primeiro emprego“, disse.

Foto: Winícius Reis