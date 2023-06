Siqueirense bicampeã do “Desafio Capoeira Brasil” (assista vídeos)

Conheça a pré-adolescente de 14 anos

A atleta Mikaella Maria da Silva Ribeiro, mais conhecida no mundo da Capoeira como Mika, faz parte da Equipe de Capoeira Caminhadô, sediada na cidade de Siqueira Campos.

A jovem é treinada pelo seu pai e Mestrando Odair desde os seus 6 anos de idade.

Ela compete desde os 8 anos.

Dentre seus títulos nos jogos de capoeira estão bicampeã do DCB (Desafio Capoeira Brasil, em Campina Grande do Sul) bicampeã do interestadual Caminhadô, campeã em Jacarezinho, Joaquim Távora, Pinhais e Vice Campeã Mundial em Curitiba.