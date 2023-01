Siqueirense é vice-campeã de capoeira

Treina e disputa desde os seis anos de idade com o pai

Mikaella Maria da Silva Ribeiro (fotos), 14 anos, é natural de Siqueira Campos.

Instrutora e atleta da Equipe de Capoeira Caminhadô, esteve em Curitiba nos dias 27, 28 e 29 de janeiro competindo no 11º Campeonato Mundial de Capoeira do Grupo Muzenza. A adolescente depois de jogar bastante, ganhou o Vice-campeonato Mundial na categoria 14 a 15 anos.

A jovem é filha de Sueli e de Wodayr José Ribeiro, que também é seu Mestre de Capoeira. A instrutora Mika, como é conhecida no mundo da Capoeira, treina desde os seis anos. Aluna exemplar é multi campeã com 9 medalhas em quatro anos que compete.

O Grupo Muzenza de Capoeira, foi fundado em 1972, na cidade do Rio de Janeiro. Em outubro de 1975, chegou a Curitiba, com metodologia e uma filosofia próprias, voltada para as raízes da capoeira, tendo introduzido essa modalidade em clubes, quartéis, escolas, academias, comunidades carentes e comunidades negras.

Mais de 20 mil alunos, já passaram pelo Grupo Muzenza de Curitiba, e hoje se faz presente em 26 estados brasileiros, e 47 países, buscando sempre os fundamentos e as raízes da capoeira através de muita pesquisa.

O nome Capoeira é um jogo de destreza que tem as suas origens “remotas” em Angola. Era antes uma forma de luta muito valiosa na defesa da liberdade de fato ou de direito do negro liberto, mas tanto a repressão policial quanto as novas condições sociais fizeram com que, à cerca de cem anos, se tornasse finalmente um jogo, uma vadiação entre amigos. Com esse caráter inocente, a capoeira permanece em todos os estados do Brasil.

Tratava-se de um combate singular em que os “moleques de Sinhá”, apenas demonstravam sua capacidade de ataque e defesa sem, contudo, atingir efetivamente os oponentes. Foi durante a escravidão que o jogo de Angola começou a crescer e chegou à maioridade no Brasil.