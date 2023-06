Siriema encanta os bairros platinenses (vídeos)

Elas andam pelas ruas e atraem simpatia da população

Tem sido frequentes as presenças de siriemas em alguns bairros platinenses, notadamente no São Francisco. As aves ficam na sede da secretaria municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, onde o titular, José Otávio da Silva, e o diretor, José Ricardo, não podem por lei prender. E não possuem mesmo essa intenção.

“Elas recebem ovos como alimento e passeiam sem perigo pela vizinhança, todos gostam”, diz Otávio.

Apesar de ser uma ave, a Seriema não gosta de voar, prefere correr. Sua velocidade pode chegar facilmente a 50 km/h, só então alçando voo. Mesmo assim, apenas em situações extremas, como quando caçada.

Alimenta-se desde insetos a pequenos vertebrados. Também pode se alimentar de vermes e ovos de outras espécies. Dessa forma, a seriema produz as vocalizações durante a cópula, ao descansar e, ainda, quando devora uma presa. Diz a lenda que a seriema também costuma cantar quando o tempo está prevendo chuva. Para alguns, a sonorização se parece com risadas.

Embora viva no chão, empoleira-se no alto de árvores para dormir. No cerrado faz ninho no alto de árvores, a até 4 ou 5 m do solo. Utiliza gravetos e galhos frágeis, forrando-o com estrume de gado, barro ou folhas secas.

Antigamente, os fazendeiros costumavam criar seriemas, pois além de comer pequenas cobras ela dá um sinal de aviso à chegada de qualquer intruso. Atualmente, a seriema é protegida pelo IBAMA e é proibida a criação dessas aves em cativeiro.

Apesar do nome parecido, a seriema não é parente da ema. Pertence à ordem dos Gruiformes, sendo familiar distante da galinha. A principal diferença entre as aves é que a seriema dá voos curtos para se empoleirar em árvores ou fugir de predadores

Põe 2 ovos branco-rosados, manchados de castanho. O casal alterna-se para chocar os ovos, período que dura entre 24 e 30 dias.

A palavra seriema é de origem tupi, correspondente a çariama, derivando das palavras çaria (crista) e am (erguida). O nome é grafado de várias maneiras, como siriema, sariama e çariama.