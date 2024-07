Kit Churrasco será entregue

Para celebrar o Dia dos Pais, haverá um sorteio especial no Molini’s Supermercados. Participe e concorra a um kit churrasco.

Como Participar:

– Faça suas compras no Molini’s Supermercados.

– A cada R$ 120,00 em compras, você recebe um cupom para participar do sorteio.

– Preencha o cupom com seus dados e deposite-o na urna disponível na loja.

Não perca essa chance de presentear seu pai com um delicioso kit churrasco. Venha ao Molini’s, aproveite as ofertas e participe.