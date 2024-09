Sportbay Catarinense de Velocross acelera

Evento acontece neste fim de semana

A quinta etapa do Sportbay Catarinense de Velocross 2024 acontece neste fim de semana, dias 21 e 22 de setembro, na cidade de Santa Terezinha, junto a tradicional Festa do Mel. Os melhores pilotos do estado já confirmaram presença, entre eles grandes nomes da Pro Tork Racing Team.

Seus destaques são os atletas: Darlei Weiss, líder na classificação da categoria 250cc Pró e segundo na Força Livre Nacional; Marcio Lago – primeiro na VX45, segundo na VX4 Especial, quarto na VX3 Nacional e na VX4 Nacional; Luan Gabriel – terceiro na Júnior; e Luan de Paula – quinto na Nacional 200cc.

A programação inicia no sábado com os treinos livres a partir das 10h e as primeiras corridas às 15h50. Já no domingo é retomada às 8h com mais treinos, seguidos pelo restante das provas às 10h50. A Pro Tork convida o público a prestigiar, mas quem não puder torcer de perto, consegue acompanhar a transmissão ao vivo no domingo, através do canal da FCM no YouTube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fcm.org.br.

Serviço: Campeonato Sportbay Catarinense de Velocross

Etapa: 5

Quando: Neste fim de semana, dias 21 e 22

Onde: Santa Terezinha

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Transmissão no domingo: https://www.youtube.com/ channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA