Sportbay renova patrocínio com CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS

Vem aí o Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2024. O principal e-commerce no segmento de peças e acessórios para motos e motociclistas do país renovou o patrocínio pela terceira temporada consecutiva. Além do naming rights, o contrato é composto pelo projeto de transmissão ao vivo e plataforma de inscrições.

A disputa tem início previsto para o dia 16 de março, em Sorocaba (SP), finalizando em 4 de agosto, na cidade de Faxinal (PR), após sete etapas, envolvendo os melhores pilotos do país e também nomes estrangeiros renomados. Segundo o promotor, Firmo Alves, a expectativa é grande. “Estamos animados com o projeto, ter o Grupo Pro Tork como parceiro faz uma diferença enorme para a realização do mesmo”, afirma.

Para o diretor-presidente da empresa, Marlon Bonilha, a assinatura reforça o compromisso de sua família com o esporte . A marca é uma das que mais investem em competições, não apenas a nível nacional, mas também estadual e regional. “Nós contribuímos com o desenvolvimento da modalidade, mas também aprendemos muito e repassamos tudo isso a criação dos nossos produtos, que oferecem cada vez uma melhor relação custo/benefício aos atletas”, explica.

Nos últimos dois anos, as transmissões feitas pela Sportbay tiveram mais de três milhões de visualizações no canal no YouTube: sportbaytv. Enfim, os amantes do esporte que não puderam acompanhar as corridas pessoalmente passaram a receber um conteúdo de qualidade, gerado por uma equipe de aproximadamente 20 profissionais, entre locutor, comentarista, repórter, câmeras e outros. E em 2024 não será diferente!

Confira o calendário do Sportbay Brasileiro de Motocross 2024:

16/3 – 1ª etapa – Sorocaba (SP)

7/4 – 2ª etapa – Canelinha (SC)

5/5 – 3ª etapa – Campo Grande (MS)

19/5 – 4ª etapa – Sorriso (MT)

7/6 – 5ª etapa – São Paulo (SP)

9/6 – 6ª etapa – São Paulo (SP)

4/8 – 7ª etapa – Faxinal (PR)

Sujeito a alteração. Inscrições em breve em: eventos.sportbay.com.br

Sobre a Sportbay: Ela surgiu em 2014 como um e-commerce especializado no segmento de peças e acessórios para motos e motociclistas e logo tornou-se referência no mercado brasileiro, com mais de 20 mil itens de marcas como Pro Tork, Roncar, Jett, Mixs Helmets, Kawasaki, Cromo Forte, Enico, Nos, U.S.A. Racing e Ultra Bikes. Em 2021, um plano audacioso foi lançado, tornando-o marketplace mais renomado do segmento no país.