Sportbay Tombo na Lama reuniu 2.118 trilheiros

Maior encontro da modalidade no estado atraiu pilotos de motos, quadris e UTVs para uma trilha de 60 quilômetros

O Sportbay Tombo na Lama provou mais uma vez porque é considerado o maior encontro de trilheiros do Paraná e um dos melhores do Brasil. A edição 2023 reuniu 2.118 pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs, entre 19 e 21 de maio, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba.

A festa começou na sexta com a chegada dos primeiros participantes no camping do Motódromo Eduardo Rudnick. Todos os dias o público pode aproveitar a praça de alimentação e atrações musicais, com entrada franca. Mas o ponto alto foi a tradicional trilha de domingo, um percurso de 60 quilômetros repletos de adrenalina.

Outro momento bastante aguardado pelos trilheiros foi o sorteio, que desta vez contou com cinco motos 0km. Levaram as duas CRF 250F os inscritos Rafael Marcelo Zoelnner e Leonardo da Silva, ambos de Campo Alegre (SC). Já as três TR 100F foram para Henrique Voight Rutsatz, de Corupá (SC), e Vitor Nathan Picckog e Orlando Lurvinski, de Piên.

Para o presidente do Tombo na Lama, Jair Nenemann, o evento foi um grande sucesso. “Ficamos felizes em receber pilotos de diversos estados, suas famílias, além da comunidade da região que também nos prestigiou. Aproveito a oportunidade para agradecer a cada um deles, além dos nosso patrocinadores e donos dos terrenos por onde a trilha passou. Nos vemos em 2024”, afirma.

Confira os ganhadores das 5 motos 0km:

2 CRF 250F:

Rafael Marcelo Zoelnner – Campo Alegre (SC)

Leonardo da Silva – Campo Alegre (SC)

3 TR 100F:

Vitor Nathan Picckog – Piên (PR)

Henrique Voight Rutsatz – Corupá (SC)

Orlando Lurvinski – Piên (PR)

Acompanhe as novidades do Sportbay Tombo na Lama através do Facebook, www.facebook.com/TomboNaLama, ou Instagram, @tombonalamapien

O Sportbay Tombo na Lama tem o patrocínio da Pro Tork.

Sobre o Tombo na Lama: O Tombo na Lama foi fundado em 2006, reunindo 58 motos em sua primeira trilha. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o número de participantes. Na edição 2019, chegou a marca de 2.542, sendo considerado o maior do estado do Paraná. Após dois anos parado devido a pandemia, foi retomando em 2022, reunindo 1.623 trilheiros.