Sercomputer agora em novo endereço

Atendimento no Platina Shopping

A empresa de Paulo César da Silva (fotos), proprietário da Sercomputer Informática, recentemente mudou de endereço.

O empresário trabalha com prestação de serviços de assistência técnica de informática, bem como vendas de microcomputadores e xerox. Paulo está há 30 anos de mercado e conta com vasta experiência no segmento. Conta com suporte de Gabriel Expedito Duarte.

O novo endereço é na avenida Oliveira Motta , Loja 01 Platina Shopping, no centro, com horário de almoço fechado das 12h às 13 horas. Sábado até meio-dia.

Contato telefônico via Whatsapp: (43) 99645-0187