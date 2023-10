Startups buscam parcerias para se consolidarem no mercado do país

Tiveram destaque na GeniusCon 2023

Uma ideia que, apoiada por programas do Sistema Regional de Inovação (SRI) Norte Pioneiro e pelo Sebrae, se tornou um projeto e que agora busca se consolidar no mercado.

Essas são as startups que estiveram em exposição na GeniusCon 2023, presentes em abundância e uma das atrações da feira, em Jacarezinho.

São negócios dos mais variados ramos de atuação e em diferentes fases do processo – enquanto alguns estão em etapa inicial, outros já estão em pleno funcionamento e garantindo renda aos idealizadores.

Se o trabalho do SRI e do Sebrae permitiu que esses ideias se tornassem projeto, a GeniusCon vem com possibilidade de maior fortalecimento e consolidação, trazendo enorme visibilidade e muitas oportunidades de parcerias, como aporte técnico ou financeiro.

“É sempre importante explicar que essas startups não estão aqui por acaso. Elas já fazem parte de todo um trabalho que dura o ano inteiro no sentido de promover o incentivo e apoio para que ideias saiam do papel e se tornem empreendimentos”, explica o consultor do Sebrae, Odemir Capello.

“Aqui as startups têm a possibilidade de exposição, de se conectar com o mercado, de expandir o conhecimento dos envolvidos e, claro, de conseguir parcerias para que essas iniciativas possam se expandir”, continua.

As iniciativas são de diferentes áreas, mas todas têm em comum o apoio do SRI e Sebrae e o sonho da consolidação no mercado.

Conheça um pouco mais de algumas delas:

MADEIRA VIVA

De Jacarezinho, o Madeira Viva tem como objetivo usar madeira reciclada em trabalhos artesanais para produção de uma grande gama de produtos, que vão desde utensílios de cozinha até cadeiras, por exemplo.

“Conseguimos uma possibilidade de parceria com um pessoal do interior de São Paulo, onde as prefeituras estão descartando madeira usada. Facilita a vida deles e também a nossa. Essa foi uma das grandes parcerias que estamos fazendo através da GeniusCon, mas tem muitos outros contatos importantes e que vão ajudar bastante a ampliar o negócio”, explica Nicolas Queiroz, idealizador da startup que já caminha a largos passos para consolidação no mercado.

SORVETE ALCOÓLICO

Um sorvete de massa que tem como matéria prima bebidas alcoólicas, com opções de sabores como cerveja, whiskey, pinga etc. Esse é o projeto dos amigos Marcos Paulo Rocha Macacare e Antony Moura, de Bandeirantes.

O produto tem sido sucesso em eventos e exposições, inclusive na atual edição da GeniusCon, e agora, depois de três anos de estudos e testes para chegar no equilíbrio dos sabores, temperatura e cremosidade, os estudantes buscam profissionalizar a ideia e contam que já tiveram pelo menos uma meia dúzia de interessados em investir ou serem parceiros do projeto nos dois dias de exposição na feira até aqui.

KETCHUP DE GOIABA

Imagina um ketchup permitido para pessoas com restrições alimentares ao tomate, seja pela acidez ou por alergias. Foi o que já imaginaram Emanuelle Fernanda Sartório Rodrigues e Adrielle Muniz Costa, também de Bandeirantes. Para isso, a matéria prima usada é a goiaba.

Como a região já tem um município reconhecido como a capital da Goiaba, que é Carlópolis, buscar uma parceria com produtores não seria algo complexo. Para ajudar, a prefeitura de Carlópolis também é uma das expositoras do evento.

Goiabas sem possibilidade de venda ao mercado por não ter a estética ou outros impedimentos cabem perfeitamente no processamento para a fabricação do ketchup. O contato inicial entre as partes já foi feito e é mais uma grande oportunidade de parceria criada pela GeniusCon.

DOE JÁ

Consciência social também tem vez entre as startups da região. Esse é o caso da Doe Já, de Ibaiti, que busca parcerias para coletar donativos diversos e doar a pessoas carentes. Felipe Paraízo de Oliveira, o idealizador, explica melhor:

“Nossa ideia principal é facilitar a doação, fazer com que as pessoas doem sem sair da rotina. Então buscamos pontos de capitação que sejam parte da rotina e arrecadamos, com toda divulgação e suporte. Já temos parceria com o Sebrae e com a prefeitura de Ibaiti e a ideia é estruturar esse projeto para que no futuro ele poder ter parcerias com instituições, públicas e privadas, e ser monetizado”, projeta.

REALIZAÇÃO

A GeniusCon 2023 é uma realização do Sebrae em parceria com o Sistema Regional de Inovação (SRI) Norte Pioneiro e prefeitura de Jacarezinho e ainda conta com o apoio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (Aitec) da Uenp, do Laboratório Maker GaJac (Garagem dos Jacarezinhos) do IFPR Campus Jacarezinho, do Senac e do Sistema Fiep.