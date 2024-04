Sucesso do Festival Paranaense de Xadrez em Siqueira Campos

Foram 430 enxadristas de 54 cidades do Paraná

Entre os dias 19 e 21 de abril, Siqueira Campos foi o cenário da fase final do Festival Paranaense de Xadrez, uma celebração do esporte que reuniu 430 enxadristas de 54 cidades do Paraná. A edição de 2024 ficará marcada como uma das maiores de todos os tempos, demonstrando o crescimento contínuo e o interesse crescente neste esporte milenar.

Destacando-se ainda mais Siqueira Campos teve a honra de receber o Grande Mestre Internacional Henrique Mecking, uma verdadeira lenda do xadrez brasileiro e mundial. Mequinho, único enxadrista do país a alcançar o pódio dos três melhores do mundo, trouxe sua expertise e inspirou a todos com sua presença.

O impacto desse evento transcendeu as fronteiras do tabuleiro. Com todos os 4 hotéis da cidade lotados e delegações procurando acomodações em cidades vizinhas, Siqueira Campos testemunhou uma movimentação sem precedentes. Restaurantes e lanchonetes foram inundados de entusiastas do xadrez, contribuindo para o sucesso absoluto do evento.

Orgulhosamente, nossos próprios enxadristas siqueirenses se destacaram, trazendo para casa uma série de premiações impressionantes:

Elisa Garanhani – Sub-06 feminino

Campeã no convencional

Vice-campeã no relâmpago

Theo Fontaneli – Sub-06 absoluto

3⁰ lugar no convencional

Vice-campeão no relâmpago

Luciano Batista – Sub-16 absoluto

Vice-campeão no convencional

Ana Julia – Sub-18 feminino