Sucesso na Copa Norte de Mountain Bike de Tomazina

Participação de 47 cidades e 290 atletas de todas idades

Duzentos e noventa atletas participaram no domingo, dia 26, da 2ª etapa da Copa Norte de Moutain Bike e simultaneamente a corrida de pedestrianismo, organização da Formativa Sports. O evento reuniu atletas de 47 municípios do Paraná e estado de São Paulo.

Foram 3KM, 6KM, Corrida infantil, entre outras categorias.

Na Moutain Bike na categoria Geral Light o vencedor foi Rafael Aparecido Leal com o tempo de 57min17 do Grupo Dantas de Siqueira Campos. Na categoria Sport Geral masculino, o vencedor foi Edicarlo Lemes Oliveira, da equipe MTB Sertão de Jataizinho, com o tempo de 1h26. Já na categoria Geral PRÓ, masculino Vitor Fernandes da Fonseca de Taquarituba (SP) que o concluiu o percurso em 1h42. Entre as mulheres Eleize Cristina Alves de Cambará, na categoria PRÓ feminino foi a grande vencedora com o tempo de 2h05. Na categoria Kids masculino Miguel Aramis Teodoro Machado de Taquarituba foi o vencedor com o tempo de 1h04.

No pedestrianismo Geral feminino 6 quilômetros categoria 55/60 a campeã, foi Zenaide Nunes com tempo de 41m08 e a segunda colocada foi Ani de Oliveira Pereira com o tempo de 45m03, ambas de Siqueira Campos.

Na categoria 50/55 Lourdes Euzébio, foi a grande vencedora com o tempo de 30m54, a 7ª colocada com o tempo de 32m54 foi Ana Cristina Gonçalves, ambas de Siqueira Campos. A, A organização cronometrou eletronicamente todos a performance de todos os atletas, que contaram com apoio de ambulância durante o percurso, distribuição de isotônicos, cereais, frutas, e hidratação em pontos estratégicos (Colaboração Flávio Franco e David Batista).