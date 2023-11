Supermercadistas se reúnem para festejar ano de CONQUISTAS

Ano foi desafiador mas produtivo e entidade avançou

A Associação Paranaense de Supermercados – Regional Norte Pioneiro (APRAS), por intermédio da vice presidente, Ana Carla B. Molini Ferrari, e do primeiro diretor regional, Luiz Yoneo Ueda, confirmam que os supermercadistas participarão do Jantar Baile de Final de Ano.

O evento será para comemoração das conquistas do ano, e acontecerá no dia 11 de novembro (sábado que vem), a partir das 20 horas, no Espaço Luz de Lua, BR-153, km 39, em Santo Antônio da Platina. Contará com a banda Jair Supercap Show.

Foto: Molini’s Center em Santo Antônio da Platina