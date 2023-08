Supervisor da Ciretran faleceu em acidente

Colidiu moto hoje em Santo Antônio da Platina

Acidente entre motocicleta e caminhão no KM 12 da PR-439 (no trecho entre Ribeirão do Pinhal) por volta das 7h55m desta terça-feira, dia primeiro, causou uma vítima fatal, em Santo Antônio da Platina.

Marcos Roberto Modos (foto), 52 anos, perdeu a vida no local em frente ao Pesqueiro Paraíso.

A moto colidiu na parte lateral direita do caminhão. Ambos seguiam no mesmo sentido da rodovia.

Ele era de Abatiá, casado, dois filhos, trabalhava como supervisor na 44ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. Viajava diariamente no trajeto.

Mais detalhes ao longo do dia.