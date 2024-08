Suporte da EPR aos usuários da PR-092 a partir desta QUARTA

Serão 24 horas por dia e solicitado pelo 0800 277 0153

A partir da 00h desta quarta-feira (28) o número de emergência da EPR Litoral Pioneiro estará disponível aos usuários da PR-092. Pelo 0800 277 0153 será possível solicitar o atendimento operacional da concessionária, que passa a oferecer estrutura completa de suporte 24 horas nos 127 quilômetros entre os municípios de Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva.

O atendimento operacional prestado pela EPR Litoral Pioneiro na PR-092 a partir de 28 de agosto consiste na assistência em emergências e na disponibilização de estrutura completa de apoio aos usuários: três ambulâncias para atendimento médico na rodovia, guinchos para veículos pesados e para veículos leves, caminhão pipa, caminhão de resgate de animais e três veículos de inspeção de tráfego. Ao todo, são aproximadamente 50 profissionais dedicados ao trecho.

Além disso, os motoristas poderão usufruir de três bases operacionais na PR-092, localizadas nos municípios de Arapoti (km 217 da PR-092), Wenceslau Braz (km 255) e Joaquim Távora (km 300), que no primeiro momento funcionam de maneira provisória. As unidades oferecem todo suporte aos usuários, contando, inclusive, ar-condicionado, banheiros, fraldário, sala de atendimento, área para descanso e totem para acionamento de serviços da concessionária. A partir de fevereiro de 2025, as unidades serão remodeladas e ganharão estruturas modernas e definitivas.

“O início do atendimento operacional na PR-092 representa uma atuação efetiva da concessionária e um salto de qualidade na rodovia. Consequentemente, significa ainda mais segurança e serviços à disposição dos usuários”, comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira. Ele ainda destaca que o pacote de serviços disponível prevê também as obras que já estão em andamento na PR-092, que serão realizadas até fevereiro de 2025 e compreendem a fase de serviços iniciais prevista no contrato de concessão.

Obras e melhorias

Entre os trabalhos realizados estão a melhoria no pavimento, na sinalização vertical e horizontal, além de serviços de conservação, como roçada e poda. A EPR Litoral Pioneiro reforça que, para a realização das obras de recuperação no pavimento é necessária a implantação do sistema “Pare e Siga” para o fluxo de veículos. Por isso, a concessionária pede paciência aos usuários e reforça a importância do respeito à sinalização. Além disso, a orientação é que, se possível, os motoristas trafeguem em horários ou em rotas alternativas, especialmente nos trechos urbanos.

Além da PR-092, duas importantes avenidas de Paranaguá também passam a receber o atendimento operacional da EPR Litoral Pioneiro no dia 28 de agosto. As avenidas Bento Rocha e Ayrton Senna fazem parte da rota de acesso ao Porto de Paranaguá e até então também não foram concessionadas. Assim como na PR-092, os usuários das duas vias poderão acionar os serviços pelo 0800 277 0153.

Para obter informações sobre as condições das rodovias, os usuários podem acessar os canais de comunicação da EPR Litoral Pioneiro, como os perfis no X, Facebook e Instagram, e também pelo canal do Whatsapp. Os canais estão concentrados no Aplicativo da EPR Litoral Pioneiro, disponível para Android e IOS.