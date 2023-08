SUV incendeia na PR-431 em Ribeirão Claro

Mulher ficou em estado de choque

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu nesta quarta-feira (23) acidente sem vítimas na PR-431 em Ribeirão Claro.

Um EcoSport (placas de Ribeirão Claro) conduzido por mulher (54 anos), transitava pela rodovia no sentido de Jacarezinho , quando no Km 12 o SUV apresentou falha mecânica e a condutora percebeu chama de fogo cujas labaredas atingiram todas as partes.

A equipe dos Bombeiros de Jacarezinho esteve presente no local para cuidar do incêndio. O veículo estava sem pendência e foi liberado por guincho no local para o filho da motorista, que foi socorrida até a Santa Casa de Ribeirão Claro em virtude de seu estado de nervosismo.