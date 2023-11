Temporal aterroriza, destelha e desabriga EM IBAITI (Vídeo)

Na tarde/noite de ontem principalmente no centro da cidade

A partir das 16 horas e até em torno de 21 horas desta terça-feira. dia 28, um temporal atingiu Ibaiti.

A Escola Municipal José Gonçalves Dias, na rua Abraão Farah, que está em reforma, teve telhados arrancados pela força do vendaval, assim como outros locais, com queda de galhos e árvores.

Próximo ao Hotel Moraes, secretaria municipal de Agricultura e no bairro Jardim Carolina foram tiradas fotografias impactantes do fato.

Foi tão assustador que oito Agentes da Defesa Civil entraram dentro de um imóvel, no começo, fizeram um círculo com amigos e rezaram. Em seguida saíram para socorrer inclusive com lonas, conforme relatou ao Npdiario Anderson de Almeida, Coordenador Municipal de Defesa Civil.

Bombeiros militares locais participaram das ações.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina informou que, durante a chuva forte houve ocorrências envolvendo quedas de árvores. No entanto, a grande parte das ocorrências envolveu destelhamento na região central da cidade, gerando em torno de 20 unidades atingidas.

Também desobstruiu parte da pista da BR-153 por queda de árvore na zona urbana devido ao mau tempo. Às 22 horas, atendeu ainda tombamento de carreta no trevo da rodovia perto da Cooperativa Integrada.

Os desabrigados foram para a casa de parentes e amigos e outros tiveram os cômodos afetados improvisados com lonas no interior mesmo das residências.

Os prejuízos materiais foram expressivos porém ninguém se machucou.

O prefeito Antonely Carvalho acompanhou desde o início. Ele, que é médico, estava preocupado com a saúde dos ibaitienses e com atendimentos emergenciais, “o que destaco foi o espírito colaborativo e altruísta da nossa população que auxiliou, e o comprometimento de todos os servidores públicos que trabalharam e ainda estão ativos até agora,; estamos dando todo o suporte para quem mais sofreu “, disse por telefone à reportagem na manhã desta quarta-feira.

Algumas casas nas proximidades da prefeitura também foram destelhadas (fotos). O Corpo de Bombeiros de Ibaiti, junto a Defesa Civil deu apoio aos desabrigados, cedendo lonas para cobertura dos locais, assim como auxiliaram na cobertura. Segundo o Corpo de Bombeiros cerca de 20 casas sofreram destelhamento.

A forte chuva com vento foi registrada por volta das 16h30. Um grande “redemoinho” de formou nas nuves carregadas de água assustando os moradores.

As imagens foram registradas por vários moradores e postadas nas redes sociais. O temporal durou só alguns minutos mais foi o suficiente para causar os estragos.