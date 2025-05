Em fuga bate carro em moto: assistam

Piloto teve machucados graves

Uma operação conduzida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na recaptura de um foragido da justiça e na apreensão de substâncias ilícitas. Aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 30, em em Santo Antônio da Platina.

A ação ocorreu na Rua Benedito Lúcio Machado, bairro Vila Claro, por volta das 12h20m, como parte da Operação Liberdade Condicionada.

O indivíduo estava com dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes de desobediência e tráfico de drogas, e evadido do CRESLON 9Centro de Reintegração Social de Londrina0, desde 19/03/25. Além disso, as diligências apontavam que já traficava de novo em Santo Antônio da Platina.

Após dias de monitoramento em locais suspeitos como esconderijos, as equipes identificaram o bandido conduzindo um GM/Celta. Na tentativa de abordagem, ele tentou fugir em alta velocidade em seu veículo, sendo realizado o acompanhamento tático.

Durante a fuga, ele atropelou um motociclista, abandonou o carro e fugiu correndo a pé, mas foi alcançado e preso pelos PMs.

Durante a ação, apreenderam dois celulares, trezentos reais em espécie e, com auxílio do cão farejador Drak da equipe de Operação com Cães do 2º BPM, porções de maconha e cocaína dentro do Corsa. O detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

O motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.