Tenta matar a ex em Jacarezinho e é preso pela Civil em Cambará

Quis assassinar namorado da moça também

Policiais civis de Jacarezinho, durante operação na manhã desta sexta-feira (16), prenderam um homem de 40 anos, acusado de tentar matar a ex-namorada e seu acompanhante no mês de setembro de 2023.

Segundo as investigações e denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 09 de setembro de 2023, por volta de 14h50, na Rua Dom Fernando Taddey, Vila Setti, o acusado cercou sua ex, que estava acompanhada do atual namorado, e abriu fogo.

O casal vítima ocupava um veículo VW Saveiro. O criminoso, que pilotava um VW Gol, emparedou os dois e efetuou disparo, mas errou a pontaria.

A Justiça expediu contra ele um mandado de prisão preventiva mas, na ocasião, fugiu do município.

Através do trabalho de investigação, identificado o atual paradeiro dele em Cambará para onde a equipe diligenciou. Localizado o fugitivo, recebeu voz de prisão e encarcerado na Cadeia Pública de Cambará, encontrando-se à disposição da Justiça.