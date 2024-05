Terceirizada RETOMA obra de pavimentação

As Obras de pavimentação asfáltica do Bairro Santo Antônio de Pádua foram retomadas esta semana pela empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação e são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e pela Caixa Econômica Federal.

A ação vem ao encontro do anseio da comunidade e representa o comprometimento da Administração Pública em levar melhorias aos bairros do Município. Serão cerca de 286 famílias beneficiadas com 20.856,54 m² de pavimentação asfáltica. Além da pavimentação asfáltica, as ruas do bairro estão recebendo drenagem superficial, calçadas e acessibilidade além de sinalização viária.

As obras no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), com recursos do Ministério das Cidades do Governo Federal e contrapartida do município na ordem de R$ 284.767,23 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), trarão maior conforto e segurança aos moradores do bairro.

“Este trabalho é uma reivindicação antiga dos moradores. A pavimentação nas ruas do Bairro Santo Antônio de Pádua vai trazer melhorias à vida da comunidade. É mais um anseio da população que temos a alegria de concretizar”, disse o prefeito.

“Tivemos algumas intercorrências na obra, mas que ficou paralisada por um tempo, porém esta semana a empresa terceirizada retomou as obras e se comprometeu em terminar os serviços o mais breve possível”, concluiu Dr. Antonely.