Terminam obras na ponte do Ubá na BR-153 (assistam vídeos)

Guarda-corpo restaurado e as duas lombadas mantidas

Exclusivo: Foram concluídas neste domingo, dia 11, as obras na ponte de 134 metros sobre o ribeirão do Ubá, em Santo Antônio da Platina no KM 33 da BR-153 no trecho entre Jacarezinho. O Npdiario havia buscado o órgão responsável: O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para os detalhes e eles aconteceram dentro do previsto.

Houve muitas reclamações pelos transtornos causados principalmente aos motoristas que tiveram que esperar entre 20 até 50 minutos para atravessar o trecho no período das obras. As duas lombadas continuaram e o guarda-corpo, por onde um condutor bateu e morreu, restaurado.

O DNIT é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Infraestrutura. É um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas.

Não se tratou de uma reforma e sim a realização de reparos localizados sobre a ponte após o registro de um acidente que danificou parte do guarda-corpo. O serviço foi efetivado pela empresa de manutenção desse trecho da rodovia com recurso do orçamento do contrato de manutenção/conservação rotineira e mensurado somente agora após a execução dos trabalhos.

O Departamento é responsável pela ponte sobre o ribeirão Ubá, na BR-153/PR, desde que assumiu o trecho em novembro de 2021, quando encerrou o contrato de concessão (e as empresas de pedágio saíram). Portanto, sempre que necessário serão realizadas ações que garantam a segurança do usuário.