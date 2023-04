TG comemora Dia do Exército com os pais dos 50 ATIRADORES

O sargento Antônio Félix Martins, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-004, coordenou a recente Formatura em Comemoração ao Dia do Exército, em Santo Antônio da Platina.

A atividade contou com a presença dos pais/responsáveis dos 50 Atiradores.

Presentes o prefeito Professor Zezão, o padre José Antônio, o tenente Eduardo, do corpo de bombeiros, Mariza Degaspari(Sesc), Ari Audi, que fez o TG em 1951, vereadora Fran do Salão, Fernando Henrique Mendes, Juninho Queiroz, da Difusora, jornalista Valcir Machado, do Npdiario, da esposa do comandante, Michele Souza Martins, e o casal de filhos, Vicente e Isadora.

Destaque para o chefe da tropa Andryel Rodrigues Delfine e o cerimonialista e leitor da Ordem do Dia Vinícius Eduardo Garnica.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario