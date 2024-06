Tire todas crianças do celular para conhecer mundo do bombeiro

Participe do projeto Bombeiro Infantil Civil

Neste domingo, dia nove, das dez às 13 horas na UPE Clube de Campo com entrada franca, o projeto Bombeiro Infantil Civil realiza evento para pais e responsáveis, onde os filhos terão a oportunidade de serem bombeiros por um dia.

Com o objetivo de ensinar lições de Prevenção de Acidentes, Combate a Incêndio, Primeiros Socorros, Disciplina, Hierarquia e Boa Conduta, o projeto proporciona uma tarde de novas experiências para que as crianças saiam das telas, em Santo Antônio da Platina.

O projeto é uma iniciativa 100% privada da empresa Qualifica Treinamentos, regulamentada e amparada pela Lei nº 9.394/96, que estabelece diretrizes da educação nacional e garante o direito à educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros.

Atuando desde 2018 no Brasil, o projeto está presente em 62 municípios brasileiros e nunca associa o evento a qualquer instituição civil ou militar.

“Nosso objetivo é valorizar esses profissionais e inspirar as crianças a reconhecerem a importância vital deles na sociedade. Afinal, são as crianças de hoje que construirão o futuro brilhante do nosso país”, afirma o coordenador do projeto Bombeiro Infantil Civil, Jhon Lopes.

No domingo, os pais ou responsáveis que quiserem dar continuidade ao curso, que acontece quinzenalmente durante quatro meses, poderão realizar a inscrição no local com os profissionais.

Projeto Bombeiro Infantil Civil

Dia: 08 de junho de 2024

Local: Rua: Felício Antônio Mascaro, 1 – UPE Clube de Campo.

Entrada Franca