Tiro de Guerra tem taekwondo também

Campeonato-exibição para agregar conhecimento aos jovens

Um campeonato interno de Poomsae no Juvenil até 59 kg aconteceu nesta semana no Tiro de Guerra 05-004 em Santo Antônio da Platina, com todas as idades e graduações. O Poomsae é um termo utilizado para se referir às “fórmulas” ou “formas” típicas das artes marciais coreanas, no caso o Taekwondo.

Estavam presentes o Prof. Marcelo José Resende Gonçalves, pela Secretaria de Esportes de Santo Antônio Da Platina, o Sargento Félix Martins representando o Exército Brasileiro, os Atiradores, além de Juliana e Gilberto, da academia local.

Helena Pires cantou o Hino Nacional na linguagem de sinais (Libras), e o juramento do atleta foi realizado pelo João Gabriel Cardoso, da seleção brasileira de parataekwondo. Também, os atiradores cantaram juntamente o Hino Nacional.