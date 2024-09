Tiros na campanha em Pinhalão (vídeo)

Vítima diz que foi tentativa de intimidação

Exclusivo: Luiz Eduardo de Castro Vanzeli (União Brasil), candidato ao cargo de prefeito em Pinhalão na coligação Juntos Por Um Futuro de Mudança e Progresso, foi alvo de possível tentativa de atentado na noite desta sexta-feira, dia 13. Ele saiu de um comício junto com um amigo e , ao entrar no seu Toyota Fielder, percebeu buracos de bala no veículo.

Comerciante, casado, tem 35 anos de idade e admitiu ter se surpreendido com o fato. Ao Npdiario, não acusou nenhum adversário político, mas declarou ser algo “lamentável”, e garantiu: “não vamos nos intimidar”.

A delegada Rayana de Caldas Corrêa Moury Pitanga, da Polícia Civil de Tomazina, foi procurada pela reportagem e declarou:

“A priori, serão feitas investigações preliminares à eventual instauração de inquérito, pois o carro encontrava-se estacionado em área rural, onde não havia nenhuma câmera de segurança”!, e adicionou: ”Até o momento, não há suspeitos”.