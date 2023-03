TJ confirma novo fórum de Santo Antônio da Platina

Obra pode ser iniciada ainda neste ano

Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, ambos do PSD, participaram na manhã desta terça-feira, dia 14, de audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que confirmou a construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina. São Jerônimo da Serra e Colorado são outros dois municípios que serão beneficiados.

“Tivemos reuniões muito produtivas. Sabemos que os recursos financeiros para as obras dos três fóruns estão assegurados e tivemos o compromisso de que a partir de setembro, após o processo licitatório, começam as construções”, informou

“Esta é uma luta de 20 anos que está sendo vencida”, afirmou o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Zezão. Ele agradeceu todo empenho de Romanelli e o trabalho em defesa da construção do novo fórum da cidade. Segundo ele, técnicos do Tribunal de Justiça explicaram que foi necessário adaptar o projeto anunciado anteriormente, inclusive em razão da pandemia, que alterou as rotinas do Poder Judiciário.

Estiveram presentes, entre outros, Gilberto Giacoia, procurador-geral de Justiça, os secretários platinenses de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Levatti, e jurídico, Mateus Pelizzari, ex-promotor Leônidas Silva Neto, e o vereador José Jaime Mineiro.

Algumas lideranças não puderam comparecer, mas devem ser ressaltadas como os advogados Sebastião Garcia Neto,Celso Cardoso, Ailson Levatti e Pedro Pavoni, e além da promotora Kele Cristiani Bahena.

“A construção do fórum é uma luta que foi travada com muita dedicação e trabalho, e estamos conseguindo vencer a batalha”, disse. “O dinheiro está garantido. Agora é a parte de engenharia que tem que ir adiante”, completou Romanelli.

O então presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira, foi quem prometeu primeiro a construção do fórum durante visita ao Npdiario, na presença de vários causídicos e do prefeito Professor Zezão.

Presenças – A confirmação da sede da Justiça em São Jerônimo da Serra também foi comemorada pelos vereadores do município que participaram da audiência no Tribunal de Justiça. Estiveram no encontro o presidente da Câmara Municipal, Edmundo Lopes, o primeiro vice-presidente, Marcelo Scerbo, o primeiro-secretário, Claudinei Cunha Pacheco, além de Josias Bueno Ribeiro, Délcio Fernandes Costa, Hélio da Silva Dias e Roberto Pereira de Paula.

Os três prefeitos das cidades que pertencem à Comarca de São Jerônimo da Serra também estiveram na solenidade, Venícios Rosa, que administra a cidade-sede do fórum, Edimar Santos, prefeito de São Sebastião da Amoreira, e Claudemir Valério (Garrafa), de Nova Santa Bárbara.